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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:31
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        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
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        Gaziantep ilçesinde yürekleri yakan olay, Oğuzeli ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.

        3 KARDEŞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ KURTARILAMADI

        Hayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.
        Hayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.

        AA'daki habere göre ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Hayatını kaybeden Yusuf Güneş.
        Hayatını kaybeden Yusuf Güneş.

        Üç kardeşin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları içinde otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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