Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
Gaziantep ilçesinde yürekleri yakan olay, Oğuzeli ilçesinde yaşandı. İlçeye bağlı kırsal Çaybaşı Mahallesi'ndeki evlerinde Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler sobadan sızan dumandan etkilendi.
3 KARDEŞ HASTANEYE SEVK EDİLDİ KURTARILAMADIHayatını kaybeden Arif (önde) ve Fatih (arkada) Güneş kardeşler.
AA'daki habere göre ailenin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere sevk edilen 3 kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYORHayatını kaybeden Yusuf Güneş.
Üç kardeşin cenazeleri, yakınlarının gözyaşları içinde otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.