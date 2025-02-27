Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
H.Ü. idaresindeki 63 AGV 311 plakalı otomobil, Ayaklı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 63 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarında bulunan 8 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.