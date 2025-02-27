Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 00:40 Güncelleme: 27.02.2025 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

        H.Ü. idaresindeki 63 AGV 311 plakalı otomobil, Ayaklı Mahallesi'nde karşı yönden gelen A.S. yönetimindeki 63 DC 285 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarında bulunan 8 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM'den kritik açıklamalar
        DEM'den kritik açıklamalar
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Bursa'nın tarihi kalesinde yangın
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Zelenskiy cuma günü ABD'de
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Osimhen ve transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        Rubio: Çin zengin ve güçlü bir ülke olacak
        İlk hedef 350 dolar
        İlk hedef 350 dolar
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Lavrov: Barış gücüne dair herhangi bir seçeneği düşünmüyoruz
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Fenerbahçe'den Dzeko harekatı!
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        Karlı yolda düştü, hayatını kaybetti
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        Araçtaki yangında can verdiler: 1'i bebek 2 ölü, 2 yaralı
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Görünümü 'Olay' oldu
        Görünümü 'Olay' oldu
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu
        Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Komşuların köpek besleme kavgası: Karı-koca öldü, oğlu ve gelini yaralandı
        Komşuların köpek besleme kavgası: Karı-koca öldü, oğlu ve gelini yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı