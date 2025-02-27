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        Haberler Magazin Çağla Şıkel'den sevgili açıklaması: Detay vermeye utanıyorum

        Sevgili açıklaması: Detay vermeye utanıyorum

        Kısa bir süre önce iş insanı Erinç Ulutürk ile yeni bir aşka yelken açan Çağla Şıkel, özel hayatı hakkında konuştu; "Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz. Detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 08:35 Güncelleme: 27.02.2025 - 08:50
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        "Detay vermeye utanıyorum"
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Çağla Şıkel, Etiler'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şıkel, daha sonra fizik tedaviye gideceğini söyledi.

        "BALEDEN KALMA SIKINTILAR BUGÜNE YANSIDI"

        Çağla Şıkel; "Sürekli gitmem gerekiyor. Sakatlığımla ilgili üst üste bir şeyler eklendi. Spor yapamadığım bir dönemdeyim. Fizik tedavi ve akupunktur akla gelebilecek ne varsa deniyoruz. Bale yaptığı dönemden kalma sıkıntılarda bugüne yansıdı. Bizim balerinlerin çoğunun kalçası protezdir. Ben de devam etsem muhtemelen olurdum ama pişman değilim" dedi.

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        "GURUR VERİCİYDİ"

        Londra Moda Haftası'nda podyuma çıkan Çağla Şıkel; "Çok güzel duyguydu. Stresli, heyecanlı ve gurur vericiydi. Hepimizin içine sindi" ifadelerini kullandı.

        Çağla Şıkel, bir modacının ünlülerin, kıyafetleri alıp ücret vermediği yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine; "Özel bir ödül törenini sunacaksam, 'Biz seni giydirmek istiyoruz' diyen modacılar oluyor. Onlara teşekkür ediyorum. Açıkçası benden kimse para talep etmedi. Ben, çok istersem alır mıyım, bilmiyorum. Sonrasında başka yerde giyememe gibi bir şey var. Ben model olduğum için benim için böyle bir şey söz konusu olmadı" açıklamasını yaptı.

        "BİRBİRİMİZİ TANIMA DÖNEMİNDEYİZ"

        Öte yandan bir süredir iş insanı Erinç Ulutürk ile aşk yaşayan Çağla Şıkel, özel hayatıyla ilgili sorulan sorular karşısında ise "Kalbim hızlı atmaya başlıyor. Konuşmayı istemiyorum, iki çocuk annesi olarak bunu çok aleni şekilde... Biz birbirimiz tanıma dönemindeyiz. Bunu magazine düşecek kadar detay vermeye utanıyorum. Kalbim çarpıyor ve terlemeye başlıyorum. İnsanlar birbiriyle tanışıyor ve tanımaya çalışıyorlar, bizde öyle bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

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        #çağla şıkel
        #Erinç Ulutürk
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