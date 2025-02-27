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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kendisine ver,len 1 maçlık cezaya tepki gösterdi. Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Buruk, "Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 22:30 Güncelleme: 27.02.2025 - 22:30
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        Ceza tepkisi: Tahkim'e gideceğiz!
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'nda 0-0 berabere kaldıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Buruk, PFDK tarafından kendisine verilen 1 maçlık cezaya tepki gösterirken, cezanın iptali için Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını belirtti.

        İşte o sözler:

        "Maç sonrası röportajımdan dolayı Disiplin'e sevk edildim ve 1 maç ceza aldım. Bu sezon hiçbir teknik direktör ceza almadı bunla ilgili, herkes konuştu. Türk futbolunun marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık ceza aldım. Tahkim'e gideceğiz. Ceza unsuru oluşturacak hiçbir şey olmadı, röportajımda hiçbir şey yok. 1 maçlık ceza geldi. Tahkim'deki insanların kararına güveniyor, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağız sadece. Sizin için de, bizim için de zor olacak. TFF'nin verdiği karar bu şekilde, sadece maçla ilgili soru alacağım."

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