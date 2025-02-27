Galatasaray-Konyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU) Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 7 puanlı Konyaspor bu sonuçla lider olarak çeyrek finale yükselirken, Başakşehir ile aynı puan, aynı averaj ve aynı gol sayısıyla grubu tamamlayan 5 puanlı Galatasaray ise Başakşehir'den daha az kart gördüğü için 'fair-play puanıyla' grubu 2. sırada bitirip adını çeyrek finale yazdırdı.

Ajanslar Giriş: 27.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:22 facebook

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