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        Galatasaray-Konyaspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ağırladığı Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. 7 puanlı Konyaspor bu sonuçla lider olarak çeyrek finale yükselirken, Başakşehir ile aynı puan, aynı averaj ve aynı gol sayısıyla grubu tamamlayan 5 puanlı Galatasaray ise Başakşehir'den daha az kart gördüğü için 'fair-play puanıyla' grubu 2. sırada bitirip adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 17:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 21:22
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        G.Saray 'fair-play puanıyla' çeyrek finalde!
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        Süper Lig'de namağlup liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda elenmenin eşiğine gelirken, 'fair-play' puanıyla çeyrek finale yükseldi.

        C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında lider Konyaspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

        Konyaspor bu sonuçla grubu 7 puanla lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.

        KART FARKIYLA BAŞAKŞEHİR'İ GERİDE BIRAKTI!

        Galatasaray ise futbol tarihinde eşine az rastlanır şekilde gruptan çıkmayı başardı. 5 puana ulaşan Cimbom, grubu Başakşehir ile aynı puan, aynı averaj ve aynı gol sayısıyla noktalayınca üst tura çıkan tarafı 'fair-play puanı' belirledi.

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        Galatasaray 3 maçta 7 sarı kart görürken, Başakşehir ise 1 kırmızı kart, 7 sarı kart gördü.

        Sarı-kırmızılılar, rakibinden daha az kart gördüğü için grubu 'fair-play' puanıyla Başakşehir'in önünde bitirip çeyrek final biletini kaptı.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

        Galatasaray: Günay Güvenç, Jelert (Dk. 81 Eren Elmalı), Metehan Baltacı, Cuesta, Berkan Kutlu (Dk. 79 Frankowski), Kaan Ayhan (Dk. 83 Lemina), Kerem Demirbay (Dk. 78 Eyüp Aydın), Yusuf Demir, Mertens (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Yunus Akgün (Dk. 63 Osimhen), Ahmed Kutucu

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Boranijasevic, Bazoer, Calusic, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı (Dk. 58 Prip), Boateng (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Bjorlo (Dk. 90 Uğurcan Yazğılı), Melih Bostan (Dk. 58 Guilherme), Aleksic (Dk. 72 Kramer), Umut Nayir (Dk. 71 Jevtovic)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Tunahan Taşçı, Dk. 90+5 Deniz Ertaş, Dk. 90+7 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Yunus Akgün, Dk. 60 Yusuf Demir (Galatasaray)

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