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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de DEPSAŞ Enerji, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak

        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında DEPSAŞ Enerji ile Beşiktaş, yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:18
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de DEPSAŞ Enerji, yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında DEPSAŞ Enerji ile Beşiktaş, yarın Şanlıurfa'da karşılaşacak.

        Ligde ikinci sıradaki DEPSAŞ Enerji ile lider Beşiktaş arasındaki maç, 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak.

        DEPSAŞ Enerji'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DEPSAŞ Enerji Sportif Direktörü Mehmet İpek, Beşiktaş gibi köklü bir kulübü Şanlıurfa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyacaklarını belirtti.

        Bu sezon Süper Lig'de oynadıkları maçlarla hedeflerine adım adım ilerlediklerini aktaran İpek, "Bu kez rakibimiz Beşiktaş ve bu maçın önemi açıkça ortada. Rakibimizi yenmemiz durumunda hem rakibimize ilk mağlubiyetini yaşatmış hem de Avrupa kupalarına katılım için önemli bir virajı geçmiş olacağız. Şanlıurfa'da yaşayan bütün sporseverleri bu önemli maçı izlemeye ve kulübümüzü desteklemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bu sezon oynadığı 18 maçta 13 galibiyet ve 2 beraberlik alan DEPSAŞ Enerji, 28 puanla 2'nci sırada bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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