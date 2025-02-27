DEM Parti heyeti, bugün 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette, ilk iki görüşmede yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Türk ve avukatlar da yer aldı.