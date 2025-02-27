Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.
Ekrem Şavur yönetimindeki 34 MRH 750 plakalı otomobil, Abide Kavşağı girişinde refüje çarparak devrildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Şavur ile Murat Hatipoğlu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Şavur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Hatipoğlu'nun tedavisi ise sürüyor.
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