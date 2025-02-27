Sizi seviyor mu yoksa manipülasyon altında mısınız? Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?

Flört dünyasında yeni bir manipülasyon yöntemi olan "benching", biriyle görüşüp ilgisini sürdürmek ama asla tam anlamıyla bir ilişkiye dönüşmesine izin vermemek anlamına geliyor. Bu durum, "yedek kulübesinde bekletilmek" gibi bir his yaratıyor. Peki, biri sizi benching yapıyor mu? Bunu nasıl anlayabilirsiniz ve bu duruma düşmemek için neler yapmalısınız? İşte detaylar!

BENCHING NEDİR VE NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Benching, bir kişinin flört ettiği birini tam anlamıyla reddetmeden, ancak ona gerçek bir ilişki sunmadan hayatında tutmaya devam etmesi durumudur. Terim, spor dünyasında "yedek kulübesinde bekletilmek" anlamına gelir ve flört dünyasına uyarlanarak bir ilişkiyi sürekli belirsizlikte bırakma pratiğini tanımlar.

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BENCHING'İN BELİRTİLERİ: SİZ DE BEKLETİLİYOR OLABİLİR MİSİNİZ?

Benching yapıldığınızı anlamanızı sağlayacak bazı temel belirtiler vardır:

Tutarsız iletişim: Sizinle bir süreliğine ilgileniyor gibi görünüp, sonra bir anda ortadan kaybolabilirler.

Belirsiz planlar: Plan yapma konusunda isteksizdirler ya da hep son dakika sizi ararlar.

Duygusal yük olarak kullanılma: Size sadece zor zamanlarında dertlerini anlatmak için ulaşıyorlarsa dikkatli olun.

Tek taraflı ilişki: Mesaj atan, arayan, ilgisini belli eden hep sizseniz, benching yapılıyor olabilirsiniz.

BENCHING YAPAN KİŞİLER NEDEN BÖYLE DAVRANIYOR?

Bu davranışın temelinde bazı psikolojik ve sosyokültürel nedenler yatar:

Yalnızlık korkusu: Bağlanmaktan kaçınan insanlar, kendilerini yalnızlıktan korumak için benching yapabilirler.

Online flört uygulamalarının etkisi: Birden fazla seçeneğin bulunması, insanlara ilişkilerde kolayca "yedekleme" yapma imkânı sunuyor.

Kendine güven eksikliği: Bazı insanlar, farklı kişilerin ilgisini çekerek kendilerini daha önemli hissetmek isteyebilirler.

BENCHING VE GHOSTING: ARALARINDAKİ FARK NEDİR?

Ghosting, bir kişinin ani ve açıklamasız bir şekilde iletişimi kesmesi anlamına gelirken, benching daha sinsice ilerler. Benching yapan kişi, sizi tamamen kaybetmek istemediği için ara sıra sizinle iletişim kurmaya devam eder.

Kaynak: Verywell Mind, Seventeen, Wikihow