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        Göbeklitepe'nin hikayesi animasyonla canlandırılıyor

        RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin gizeminin anlaşılmasına sanal canlandırma merkezi katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:13
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        Göbeklitepe'nin hikayesi animasyonla canlandırılıyor
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        RAUF MALTAŞ - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe'nin gizeminin anlaşılmasına sanal canlandırma merkezi katkı sağlıyor.

        Şanlıurfa Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, AA muhabirine, tarihi ören yerinin, neolitik dönemin önemli merkezlerinin başında geldiğini söyledi.

        Boyları yaklaşık 3 ila 6 metre, ağırlıkları ise 40 ila 60 ton olan, yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlarıyla meşhur Göbeklitepe'nin, "tarihin sıfır noktası" olarak kabul edildiğini hatırlatan Aslan, eski tapınak kalıntılarıyla ören yerinin dikkati çektiğini ifade etti.

        Aslan, tarihi ören yerinin öneminin daha iyi anlaşılması için kitaplara, filmlere, dizilere ve animasyon filmlerine konu olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

        Sanal canlandırma merkezinde Göbeklitepe'nin inşasından sonra geçen sürecin hikayesinin animasyonlarla anlatıldığını vurgulayan Aslan, merkez sayesinde tarihi ören yerinin gizeminin daha iyi anlaşıldığını anlattı.

        Merkezin, ziyaretçilerin neolitik dönemi anlamlandırması açısından önem taşıdığını belirten Aslan, şöyle devam etti:

        "Merkezde ziyaretçilerin, özellikle Buzul Çağı'ndan, Göbeklitepe'nin ortaya çıkışından sonraki o hikayeyi anlaması açısından önemli bir kurgu var. Buzul Çağı'ndan çıkış, neolitik dönem insanının avcı ve toplayıcı olarak hareket etmesi, barınaklarını oluşturması, ardından Göbeklitepe'nin inşası gibi süreçleri anlatan animasyon ve belgesel filmler var. Akabinde avcı ve toplayıcılıktan tarıma ve hayvanların evcilleştirilmesine giden o insanlık sürecini takip eden bir hikayeyi kurguluyoruz. Ziyaretçilerimiz bu deneyimi görerek, yaşayarak memnuniyetlerini dile getiriyor. Ziyaretçilerimize, Göbeklitepe'yi görmeden önce sanal canlandırma merkezini gezerek alanın nasıl oluştuğunu deneyimlemelerini öneriyoruz."

        - Ziyaretçiler beğeniyor

        Ailesiyle sanal canlandırma merkezini gezen 11 yaşındaki Mehmet Bektaş, "Burası çok güzel ve harika bir yer. Bence herkes gelmeli. Buradaki canlandırmalar çok güzel. Kendimi eski zamana gitmiş gibi hissettim." dedi.

        Merkezi gezen 7 yaşındaki Ümit Yıldız, animasyon filmini "Rafadan Tayfa Göbeklitepe"ye benzettiğini belirterek, "Çok güzel yapmışlar, iyi ki de gelip gördüm." diye konuştu.

        Nurgül Günal da merkezi beğendiğini dile getirerek, "Herkese gelmelerini tavsiye ederim. Beğendik, çok etkilendim. Hatta iki defa uzun uzun seyrettim. İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Sanki buradaki yaşantı anlatılmış, değişik ve iyi bir şekilde anlatılmış. Hoşuma gitti." ifadelerini kullandı.

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