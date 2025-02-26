Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Osman Yıldız yönetimindeki 68 HL 236 plakalı otomobil, Abide Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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