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        "Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır

        MÜSLÜM ETGÜ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "on bir ayın sultanı" ramazan dolayısıyla dini mekanlardaki hazırlıklar tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:30
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        "Peygamberler şehri"nde kutsal mekanlar ramazana hazır
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        MÜSLÜM ETGÜ - İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da "on bir ayın sultanı" ramazan dolayısıyla dini mekanlardaki hazırlıklar tamamlandı.

        Hazreti İbrahim, Hazreti Eyyüp, Hazreti Musa, Hazreti Şuayip başta olmak üzere birçok peygambere ev sahipliği yapan Şanlıurfa, dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra 4'üncü sırada yer alıyor.

        Kültürel değerleriyle de öne çıkan Şanlıurfa'da kentle özdeşleşen ve üç ilahi dinin atası olarak kabul edilen Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olduğu rivayet edilen Balıklıgöl, en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

        Hz. Eyyüp'ün çile çektiği makam olarak kabul edilen "Sabır Makamı"nın yanı sıra sahabelerin cuma namazlarını kıldığı Ulu Cami ile Hasan Paşa ve Yusuf Paşa gibi tarihi camiler de en çok ilgi çeken mekanların başında geliyor.

        Dergah Camisi'nin avlusunda bulunan Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif, Kabe örtüsü ile Kisve-i Saadet'in bulunduğu mekan da ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği mekanlar arasında.

        İl Müftülüğü de ramazanın özüne uygun olarak yaşanması ve vatandaşların ibadetlerini daha rahat ortamda yerine getirebilmesi amacıyla hazırlıklarını tamamladı.

        - "Hatimle teravih namazı kılma geleneğini sürdüreceğiz"

        İl Müftüsü Ramazan Tolan, AA muhabirine, ramazanı Şanlıurfa halkıyla birlikte dolu dolu, güzel ve coşkulu şekilde geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

        Ramazanda tüm camilerin diğer aylara göre daha fazla dolacağını ifade eden Tolan, şöyle konuştu:

        "Şanlıurfa'nın tarihinden ve 'Peygamberler şehri' olmasından dolayı ramazan daha canlı geçiyor. Özellikle Balıklıgöl çevresindeki camilerde okunan salalar, ezanlar, mukabeleler o bölgeye çok güzellik katıyor. Kent dışında yaşayan vatandaşlarımıza birkaç gün de olsa ramazanı Şanlıurfa'da geçirmesini tavsiye ediyorum. Daha önceki yıllarda kentimize özellikle ramazanın son günlerinde mevlit ve itikaf ibadetini yapmak için ülkemizin farklı kentlerinden gelenler oluyor. İlimiz genelinde 2 bin 170 camimiz var, bu camilerimizin öncelikli olarak eksik olan imam ihtiyacını tamamlamaya çalışıyoruz.

        Ramazanda teravih namazı tüm camilerimizde kılınacak. Her ilçemizde en az bir camide büyük olan ilçelerimizde birkaç camimizde hatimle teravih namazı kılma geleneğini sürdüreceğiz. Mukabele geleneğimiz de tüm camilerimizde günde en az 1 vakit, bazı camilerimizde ise 1-3 vakit mukabele okunacak. Kentteki 3 yerel televizyonda ve radyolarda ise günde 2 defa mukabele okunacak, iftardan önce ve sahurda din görevlilerimizin katılımıyla sohbetler olacak."

        - Zengin ve fakir arasında köprü olacaklar

        Tolan, ramazan ayında cami dışında da faaliyetlerinin olacağını belirterek, görevlilerin hastaneleri, cezaevlerini, yurtları, esnafı, yetimleri, fakirleri, yaşlıları ve hastaları ziyaret edeceğini kaydetti.

        Özellikle durumu iyi olanlarla ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü olacaklarını dile getiren Tolan, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Malum bu ayda zekat ve sadakalar verilir ancak kentte kimsesi olmayan, kimsenin fark etmediği ihtiyaç sahipleri ve yetimler var. Türkiye Diyanet Vakfı şubelerimiz aracılığıyla bunların isimleri ve telefonları kimsesizlerin kimsesi olma adına bizde kayıtlı. Özellikle durumu iyi olan bazı vatandaşlarımızın ihtiyaç sahibi kişileri bulma imkanı yoksa bu ailelere ulaştırmak adına Türkiye Diyanet Vakfı şubemizin zekat hesabına zekatını ve sadakalarını yatırabilirler. Durumu iyi olanlarla beraber gayret ederek sıkıntısı olanların yüzünü güldürmeye çalışmamız lazım. Ayrıca, Gazze'deki kardeşlerimizi de unutmamamız gerekiyor."

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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