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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya haberleri: Ev arkadaşını öldüren sanık cinayeti anlattı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!

        Antalya'da, tartıştığı ev arkadaşı 23 yaşındaki Tolga Taşkınel'i öldüren 29 yaşındaki Süleyman Ege Sevil, cinayetin nedenini açıkladı. Cinayetle biten tartışmanın, Taşkınel'in, Sevil'in cüzdanındaki 4 bin TL'yi almasıyla başladığı ortaya çıktı. Katil zanlısı Sevil, "Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Tolga'yı öldürmek istememiştim, çok pişmanım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:21 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:21
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        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
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        Antalya'da olay, 29 Eylül 2024'te saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 4312 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tolga Taşkınel (23), Süleyman Ege Sevil (29) ve Hüseyin Emre Ç., olaydan 2 hafta önce aynı evde kalmaya başladı.

        ARKADAŞINI GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

        Katil zanlısı, Süleyman Ege Sevil.
        Katil zanlısı, Süleyman Ege Sevil.

        DHA'daki habere göre Tolga Taşkınel ve Süleyman Ege Sevil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Sevil, bıçakla Taşkınel'i göğsünden yaraladı. Olay sırasında evde bulunan Hüseyin Emre Ç. ise kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Öldürülen Tolga Taşkınel, 23 yaşındaydı.
        Öldürülen Tolga Taşkınel, 23 yaşındaydı.

        Komşuların durumu bildirmesi ile adrese ekipler sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Tolga Taşkınel, kurtarılamadı. Polis, Süleyman Ege Sevil'i suç aletiyle dairede, kaçan Hüseyin Emre Ç.'yi ise kısa süre sonra gözaltına aldı.

        KATİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Süleyman Ege Sevil ve Hüseyin Emre Ç., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Ege Sevil sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, Hüseyin Emre Ç. serbest bırakıldı.

        "ALDIĞI 4 BİN TL'Yİ GELİ ALDIM"

        Ömür boyu hapisle hakkında dava açılan Süleyman Ege Sevil, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Taraflar ve avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Maktulü yanlışlıkla öldürdüğünü söyleyen sanık Sevil, "Olay günü Tolga sabah uyandı ve dışarı çıkmak istediğini söyledi. Birlikte alışveriş merkezine gittik, biraz dolaştık. Sonra ikimiz Zeytinköy'e gittik. Tolga'nın uyuşturucu bağımlısı olduğunu biliyordum. Hatta evde kullanmaması gerektiğini söyledim. Akşam evde odamda uyuyordum. Tolga'nın odama girdiğini fark ettim. Cüzdanımdan para aldı. Sonra tartışmaya başladık. Aldığı 4 bin lirayı geri aldım. Tam dönüp gidecekken arkamdan saldırdı, beni boyun kilidine aldı. Kurtulmak için salonda duran bıçağı aldım ve salladım. Yaralandığını fark edince evde olan arkadaşımız Hüseyin Emre Ç. kaçtı. Polis ve ambulansı çağırdım. Yarasına tampon yaptım. Fakat ölüm gerçekleşmiş. Tolga'yı öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dedi.

        "MADDE KULLANMADIĞINI BİLİYORUM"

        Tolga Taşkınel'in annesi Ayşe Yaman, oğlunun uyuşturucu madde kullanmadığını belirterek, "Tolga zaten denetim altındaydı. Oğlum AMATEM'de uyuşturucu tedavisi görüyordu. Orada kan tahlilleri de yapılıyor. Olaydan 3 gün önce benim yanıma Bodrum'a geldi. Madde kullanmadığını biliyorum. Çünkü kullandığında yüzünün rengi değişiyordu. Oğlumu öldürenlerden şikayetçiyim" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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        #Antalya
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