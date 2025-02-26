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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa haberleri: Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi | Son dakika haberleri

        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!

        Şanlıurfa'da, komşular arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, bir kadın ile kocası hayatını kaybetti. Kavgada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Olaya karışan şüpheliler aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 14:36 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:34
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        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
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        Şanlıurfa'nın Merkez Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi'nde, iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        TARAFLAR SİLAHLA ATEŞ ETTİ

        AA'daki habere göre tartışmanın diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştüğü olayda, taraflar birbirlerine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi

        KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine ulaşan ekipler, silahla vurulan Hüseyin Ö. ve eşi Dursun Ö'nün hayatını kaybettiğini tespit etti.

        2 YARALI TEDAVİYE ALINDI

        Yaralanan 2 kişi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

        POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

        Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

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        #Şanlıurfa
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