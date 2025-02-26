İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki bu karar sonrasında adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil; "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş" diyerek suçlamaları reddetti.

REKLAM

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Serdar Ortaç’ın da tanık olarak dinlediği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SERDAR ORTAÇ'A 10 AY HAPİS CEZASI

Öte yandan; aynı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Serdar Ortaç için dün karar çıktı. Şarkıcının, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Şarkıcı, aynı suçu bir daha işlerse cezaevine girecek.