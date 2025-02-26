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        Haberler Magazin Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor - Magazin haberleri

        Mehmet Ali Erbil için mütalaa

        Yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil'in mütalaası açıklandı. Savcı, Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi

        Giriş: 26.02.2025 - 12:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:23
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        3 yıl hapsi istendi
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Mehmet Ali Erbil, hakkındaki bu karar sonrasında adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; yasa dışı bahse teşvik ettiği ve reklamını yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Ali Erbil; "Bizi bir sitenin canlı yayınına katmaya çalıştılar. Yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımda bulunduk. Meğer yasa dışı bahis sitesiymiş" diyerek suçlamaları reddetti.

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        3 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

        Serdar Ortaç’ın da tanık olarak dinlediği duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, Mehmet Ali Erbil'in 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        SERDAR ORTAÇ'A 10 AY HAPİS CEZASI

        Öte yandan; aynı suçtan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen Serdar Ortaç için dün karar çıktı. Şarkıcının, 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Şarkıcı, aynı suçu bir daha işlerse cezaevine girecek.

        Serdar Ortaç'a hapis cezası
        Serdar Ortaç'a hapis cezası
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        #Mehmet Ali Erbil
        #Serdar Ortaç
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