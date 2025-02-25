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        Haberler Magazin Serdar Ortaç'a hapis cezası - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç'a hapis cezası

        Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan Serdar Ortaç'ın davasında karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi

        Giriş: 25.02.2025 - 11:06 Güncelleme: 25.02.2025 - 11:06
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        Serdar Ortaç'a hapis cezası
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı. Soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilen Serdar Ortaç hakkındaki bu karar, sonrasında adli kontrol şartıyla kaldırılmıştı.

        Serdar Ortaç'ın yargılandığı davada karar çıktı. Ortaç'ın 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, yani şarkıcı bir daha aynı suçu işlerse cezaevine girecek.

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        Aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan bir diğer ünlü olan Mehmet Ali Erbil'in davası ise önümüzdeki günlerde görülecek.

        Serdar Ortaç, 1998'de askere gitmemek için hile yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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