ABD Başkanı Trump'ın "hayali" dünyası!

ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl aranın ardından Beyaz Saray'a geri dönmesiyle dünya kamuoyuna oturan pek çok istekte ve açıklamada bulundu.

Trump, 20 Ocak 2025 günü ABD Başkanlığı koltuğuna oturdu ancak 35 günde açıklamalarının konuşulmadığı tek bir gün bile olmadı.

Göreve gelmeden önce ve göreve başlar başlamaz "gözüne kestirdiği" yerleri istemekten kaçınmadı. İşte Trump'ın dünyası...

Danimarka toprağı Grönland'ı satın almak istedi, Panama Kanalı'nın ABD kontrolüne geçmesi gerektiğini söyledi. 20 Ocak'ta göreve gelir gelmez Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının yeni adıyla "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini verdi.

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Göreve başlamadan önce Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söyleyen Trump, ABD Başkanı olunca da bu söylemini sürdürmeye devam etti.

Trump'tan skandal Gazze paylaşımı Haberi Görüntüle

Trump'ın en skandal açıklaması da İsrail'in saldırılarında binlerce insanın öldüğü Gazze'ye yönelik oldu. Trump, Şubat ayı başında Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Gazze planını dünya kamuoyuyla paylaştı. "Gazze'yi devralma planı" ve ABD'nin Gazze'ye sahip olacağı yönündeki açıklamalarıyla tepki çekti.

ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam Haberi Görüntüle

Son olarak Trump, göreve gelmeden önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çok kısa bir süre içinde bitireceğini dair açıklamalarda bulunmuştu, ancak bunu nasıl yapacağına dair bilgi vermemişti. ABD-Rusya hattında görüşmeler devam ederken Trump, Zelenskiy ile yaptığı anlaşmayla Ukrayna'nın nadir elementlerinin yarısına ortak olmaya çalışıyor...