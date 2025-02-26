ABD ve Ukrayna arasında anlaşma tamam: Neler biliniyor?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yılı geride kalırken, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın sahip olduğu yeraltı kaynaklarının paylaşımıyla ilgili bir anlaşmaya vardı.

Anlaşma taslağına göre ABD ve Ukrayna, mineraller, hidrokarbonlar ve diğer çıkarılabilir malzemeler de dahil olmak üzere Ukrayna kaynaklarından elde edilen gelirleri toplamak ve yeniden yatırım yapmak için bir "Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu" kuracak.

Ukrayna, işletme giderleri hariç çıkarılan madenlerin tüm net gelirinin yüzde 50'si oranında fona katkıda bulunacak. ABD, doğal kaynakların kullanımından elde edilecek 500 milyar dolarlık potansiyel gelirden hak talep etmekten vazgeçti.

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Taslak anlaşmanın içeriği hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen ve Reuters'a konuşan bir kaynak, anlaşmada ABD'nin herhangi bir güvenlik garantisi ya da silah akışının devamının öngörülmediğini; ancak ABD'nin Ukrayna'nın 'özgür, egemen ve güvenli' olmasını istediğini söyledi. Kaynağa göre Washington ve Kiev arasında gelecekteki silah sevkiyatlarının planları hala masada.