Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

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