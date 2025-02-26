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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:50
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        Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 17 adrese operasyon düzenlendiğini belirtti.

        Operasyonda çok sayıda suç delili ve dijital materyal ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 9 zanlının gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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