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        Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi

        ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunan 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:23 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:25
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        Şanlıurfa'da 5 muhtarın mazbatası iptal edildi
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        ŞANLIURFA’nın Bozova ilçesinde, haklarında seçilmeye engel mahkumiyet kararları bulunan 5 mahalle muhtarının mazbataları iptal edildi. 1 Haziran 2025 Pazar günü muhtarlıklar için yeniden seçim yapılacak.

        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Bozova’da muhtar seçilen 5 kişinin mazbatalarının iptal olduğu bildirildi. Bozova Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinden önce Bozova ilçemizde Aylan, Karacaören, Karakaş, Koçveran ve Narsait mahallelerinin muhtarlarının, haklarında seçilmeye engel teşkil eden mahkumiyet kararları bulunduğu anlaşıldığından Kurul'un 2025/67 sayılı kararıyla ilgili mahalle muhtarların mazbataları iptal edilmiş ve boşalan muhtarlıklar için 1 Haziran 2025 Pazar günü seçim yapılmasına karar verilmiştir" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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