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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor - İş-Yaşam Haberleri

        ATM'lerde yüz tarama dönemi başlıyor

        Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemleriyle ilgili birçok değişikliğe gidiliyor. Yapılacak düzenlemeler kapsamında banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü, ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Düzenleme ile ayrıca Türk vatandaşlarının en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 15:20 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:23
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        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
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        4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan düzenlemelerle banka ve finans kuruluşlarının görev ve yetkilerinin kapsamı genişletilerek sorumlulukları artırılacak. Buna göre banka, finans kuruluşları ile mobil operatörlere yönelik yeni yükümlülükler ile bilişim suçlarıyla daha etkin mücadele edilecek.

        KAMERA KAYITLARI 2 YIL SAKLANACAK

        Buna göre başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak.

        Adalet Bakanlığı'nın sitesinde de yer alan açıklamaya göre yargısal süreçlerde yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilmesine imkan tanınacak. Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen suçlarda ilgili hesap belirli bir süre askıya alınacak. Askıya alınan hesapta bulunan suça konu menfaate CMK’nın 128. Maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

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        Yapılacak düzenlemeler kapsamında ayrıca banka ve elektronik ödeme kuruluşlarının çipli kimlik belgesi doğrulamadan hesap açılamayacak. Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM cihazlarından işlem yapamayacak. Değişiklik kapsamında ATM güvenlik kamerası kayıtlarının en az 2 yıl süre ile saklanacak.

        TELEFON ABONELİKLERİ GÜNCELLENECEK

        Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak olan Yargı Reformu Strateji Belgesinde, yeni düzenlemelerle tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenecek süre içinde abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

        Vatandaşların en fazla 3, yabancıların ise en fazla 1 mobil haberleşme hattı olabilecek. Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

        Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde Cumhuriyet savcısı tarafından operatör şirketlere idari para cezası verilmesine imkan tanınacak.

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