Komşuların köpek besleme kavgası: Karı-koca öldü, oğlu ve gelini yaralandı

ŞANLIURFA'da komşu iki aile arasında köpek besleme nedeniyle çıkan silahlı kavgada Hüseyin Özbay (77) ve eşi Dursun Özbay (73) hayatını kaybetti, oğulları Yusuf Özbay (23) ile gelini İsmet Özbay (24) yaralandı. Şüpheli Cafer Özay, jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay’ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı. Tartışmaya Hüseyin Özbay’ın eşi Dursun Özbay, oğlu Yusuf Özbay ve gelini İsmet Özbay da dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Cafer Özay, evindeki av tüfeğini alıp, komşularına ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yapılan incelemede Hüseyin ve Dursun Özbay'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Yaralanan Yusuf ve İsmet Özbay çifti ise ilk müdahalelerinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Şüpheli Cafer Özay ise jandarma ekipleri tarafından suç aleti tüfekle, yakalanıp gözaltına aldı. Hüseyin ve Dursun Özbay’ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.