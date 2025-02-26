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        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!

        İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre eşi ile tartışıp aracından inen doktor Asilhan Kılınçlı, bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kılınçlı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:46
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        Doktor, tartışma sonrası kaza kurbanı!
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        Esenyurt'ta E-5'te iddiaya göre eşi ile tartıştıktan sonra aracını kenara çekerek aşağı inen ve bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk doktoru hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Esenyurt E-5 Cumhuriyet Metrobüs Durağı mevkiinde yaşandı.

        ARACINI SAĞA ÇEKİP İNDİ

        Eşi ve çocuklarıyla Edirne istikametine seyreden doktor Asilhan Kılınçlı yaşanan tartışma nedeniyle sinirlenerek aracını sağa çekip, otomobilden indi.

        Kılınçlı, daha sonra arabaya yürüdüğü sırada arkadan gelen aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuk doktoru Kılınçlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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