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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında: İşte Mourinho'nun 11'i! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında: İşte Mourinho'nun 11'i!

        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:16 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:16
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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.

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        Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        3

        Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

        Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

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        Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

        Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.

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        ROTASYON

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

        Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

        6

        6 EKSİK

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.

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        Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun

        8

        İşte Jose Mourinho'nun muhtemel 11'i:

        9

        İrfan Can Eğribayat

        10

        Yusuf Akçiçek

        11

        Çağlar Söyüncü

        12

        Mert Müldür

        13

        Saint-Maximin

        14

        Szymanski

        15

        Osayi Samuel

        16

        Mert Hakan Yandaş

        17

        İrfan Can Kahveci

        18

        Talisca

        19

        Cenk Tosun

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