Beşiktaş'ta Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu, 1 Mart Cumartesi günü gerçekleşecek Olağan Divan Kurulu toplantısı öncesinde raporunu paylaştı.

Raporda 1 Haziran 2023 ile 30 Kasım 2024 tarihlerindeki finansal tablolara ve harcamalara dair çarpıcı detaylar yer aldı. 127 sayfalık raporda en dikkat çeken noktalar ise şöyle:

ZARAR BÜTÇELERİ KUTLAMA İLE KABUL EDİLDİ

- Uyarılarımız görmezden gelinerek 4 milyar TL faaliyet zararı ve 2 milyar TL bütçe dönem zararı bütçelenmiştir ve bu zarar bütçeleri 2024 Olağan İdari ve Mali Genel Kurulumuz'da adeta kutlama yaparcasına tezahüratlar eşliğinde kabul edilmiştir.

ÇİM YENİLENMESİNDE MALİYET ÇALIŞMASI YAPILMADI

- Nevzat Demir Tesisleri'ndeki çim yenilenmesinde herhangi maliyet çalışması yapılmadığı tespit edilirken bilirkişilerin marifetiyle maliyet ve işçilik araştırması gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerin gerçek maliyetinin öğrenilerek varsa kulübün uğradığı maddi zararların tespit edilip gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir. Tüpraş Stadyumu ve Nevzat Demir Tesisleri’nde yer alan çim sahaların yenilenme işlerinde kulüp profesyonellerinin yazılı bildirim yapmasına rağmen ihale yapılmayıp teklif alma usülü seçildi.

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AYLIK MAAŞ BÜTÇESİ 7.5 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

- Bir yıldan kısa bir süre içinde kulübün mali durumu göz önünde bulundurulmadan özellikle futbol branşında çok yüksek tutarlı yükümlülükler altına girilmiş ve oyuncu ücretleri ödenemeyecek seviyede nakit açığı oluşturmuştur. Geçen sezon 3-3.5 milyon Euro olan aylık ücret bütçesi bu sezon 7.5 milyon Euro seviyesine çıkarılmıştır.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLERİ İHALESİZ YAPILDI

- 2024 yılında gerçekleştirilen çatı membran değişimi, stadyum aydınlatması projesi, çim saha yenileme gibi büyük ölçekli harcama gerektiren işlerin ihalesiz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir.

YÜKSEK FİYAT VEREN FİRMA İLE ANLAŞILDI

- Çatı membran değişimi için bir firmadan 951 bin Euro, diğerinden ise 1 milyon 195 bin Euro teklif alınmıştır. En yüksek teklifi veren firma ile sözleşme imzalanmıştır. Bu seçime dayanarak kriter ve nedenleri kapsayan bir rapor veya açıklama kurulumuza sunulmamıştır.