Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
İstanbul'da, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 20 şüpheli, "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00'de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok" dedi
İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.
17 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI
AA'da yer alan habere göre öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.
KÖSELER İLE 20 KİŞİ GÖZALTINDA
Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli gözaltına alındı.
BELEDİYEDE ARAMALAR SÜRÜYOR
Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.
SUÇLAMA: SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK
DHA'daki habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve el koyma talimatı verildiği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatıldığı bildirildi.
İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:
"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."
İL BAŞKANI ÇELİK: ZULÜM ZİNCİRİNİN SON HALKASI
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Köseler'in gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'da, evi çok sayıda polisle basılarak gözaltına alındı. Yeri yurdu belli, çağırıldığında ifade verecek, 65 yaşında bir Belediye Başkanına yapılan bu muamele zulüm zincirinin son halkasıdır.
Başkanımızın yanındayız. Avukatlarımız ve örgütümüzle süreci takip ediyoruz. Ekrem Başkanımızın Ankara'da tarihi bir konuşma yapacağı günde gece yarısı yapılan "zaman ayarlı” operasyon, yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmeye çalışanların çaresizliğinden başka bir şey değildir.
Bu beyhude çabalarla Cumhuriyet Halk Partisi'ni durduracağını sananlar büyük yanılgı içerisindeler. Ne yaparsanız yapın, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olacaktır!"