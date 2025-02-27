İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltı kararı verildi.

AA'da yer alan habere göre öte yandan 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.

Şüpheliler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi'ne götürüldü. Bu arada polis ekiplerinin Beykoz Belediyesi'ndeki aramalarının sürdüğü öğrenildi.

SUÇLAMA: SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMAK

DHA'daki habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ihalelerde yetkili Müdürler G.T, O.K. ve Başkan (eski) Danışmanı E.H.B hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' suçundan; ayrıca Başkanlık Özel Kalem Müdürü V.G ve Başkanlık personeli M.Ü ile ihale yüklenicisi ya da teklif veren 15 firma yetkilisi, 15 şüpheli hakkında birden fazla 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım' suçlarından yakalama, gözaltı, Sulh Ceza Mahkemesi kararlarına bağlı olarak arama ve el koyma talimatı verildiği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince işlemler başlatıldığı bildirildi.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Köseler'in gözaltına alınmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şu açıklamada bulundu:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04.00’de ev baskını yapmak, kişisel bir hırs ve öfkenin yansımasından başka bir şey değildir. Bu uygulamaların ülkemize ve milletimize kazandırdığı hiçbir şey yok."

Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, sabah 04:00 sularında evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştır. Eşiyle uyurken evi basılan belediye başkanımız gözaltında. Hakkındaki itham her neyse ifadeye çağrılsa koşa koşa gelecek bir belediye başkanına sabah 04:00’de… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 27, 2025