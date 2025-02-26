Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'un isim değişikliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde onaylanmış olup, gerekli resmi düzenlemeler tamamlanmıştır. Bu onay ile birlikte kulübümüz, faaliyetlerine Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor adıyla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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