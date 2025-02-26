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        Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 19:07 Güncelleme: 26.02.2025 - 19:07
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        Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un isim sponsoru Kızılkaya Tarım oldu.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'un isim değişikliği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde onaylanmış olup, gerekli resmi düzenlemeler tamamlanmıştır. Bu onay ile birlikte kulübümüz, faaliyetlerine Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor adıyla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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