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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Didier Drogba'dan Mourinho'ya destek: Benim babam nasıl ırkçı olabilir? - Futbol Haberleri

        Didier Drogba'dan Mourinho'ya destek: Benim babam nasıl ırkçı olabilir?

        Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve Chelsea'de oynadığı dönemde Jose Mourinho ile çalışan eski futbolcu Didier Drogba, ırkçılıkla suçlanan Portekizli teknik adama destek mesajı yayınladı. Drogba, "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 16:40 Güncelleme: 26.02.2025 - 16:46
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        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
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        Bir dönem Galatasaray'da forma giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Didier Drogba, Chelsea'de birlikte çalıştığı ve yakın ilişkileri olan Jose Mourinho'ya destek mesajı yayınladı.

        "BENİM BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Drogba, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip, bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"

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        Öte yandan Michael Essien, sosyal medya hesabından Jose Mourinho ile fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı.

        NE OLMUŞTU?

        Mourinho, 0-0 sona eren Galatasaray maçının ardından "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullandı.

        Bu sözlerin ardından Galatasaray Kulubü, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve Portekizli teknik adamı UEFA şikayet edeceğini açıkladı.

        GALATASARAY: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

        Galatasaray Kulübü de Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye’de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında “Ahlak timsali” rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadeleri kullanılmıştı.

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        FENERBAHÇE: ACİZ İFTİRA

        Fenerbahçe Kulübü ise resmi siteden Galatasaray'a cevap vermişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

        "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur.

        Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır.

        Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere;

        José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez.

        Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır.

        Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. "

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