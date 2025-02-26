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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!

        Fenerbahçe, sezonun geri kalanında oynanacak tüm maçların yabancı hakemlerin yönetmesini istediğini TFF'ye iletti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2025 - 18:44 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:57
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        F.Bahçe'den TFF'ye yabancı hakem talebi!
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        Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesini talep ettiğini ve bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilettiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

        24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

        Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

        Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu’na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

        Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

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