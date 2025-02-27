İstanbul'da olay, 21 Şubat Cuma günü, saat 10.50 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, sabah saatlerinde iş yerini açan 39 yaşındaki H.B., şoke eden bir baskınla karşılaştı.

SİLAHLI MASKELİ GELDİLER

İçeri silahla giren maskeli iki soyguncu, iş yeri sahibine silah doğrultarak vitrindeki takıları istedi. Soyguncuların silahla tehdit etmesine karşılık ellerine havaya kaldıran iş yeri sahibi, şüphelilere vitrindeki takıları verdi. Tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

YAKILMIŞ MASKELER BULUNDU Kuyumcunun olayı polise bildirmesinin ardından olay yerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri geldi. Müşteki H.B., başına gelenleri polise anlatarak şüphelilerin yaya olarak kaçtığını söyledi. Görüntüleri izleyen polis, iz sürdü. Şüphelilerin kaçtığı yönde yanmış bir malzemeyle karşılaştı. İncelemede şüphelilerin giydikleri maskeyi yaktıkları tespit edildi. REKLAM

ZANLILAR YAKALANDILAR Şüphelilerin olaydan sonra yaya olarak uzaklaştıkları, daha sonra da sahte plakalı bir araçla kaçtıkları belirlendi. Gasp dedektifleri ile Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptıkları çalışmalarla, şüphelilerin kaçtıkları adresleri tespit etti. İki farklı adres düzenlenen operasyonla 2 soyguncu ve kendilerine yardım yataklık yaptığı belirlenen bir kişi daha yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU Evde yapılan aramalarda şüphelilerin gasp olayında elde ettiği değerlendirilen 65 parça malzeme ele geçirildi. Aramalarda 1 adet Sıg Sauer marka ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait takılı vaziyette 1 adet boş şarjör, 1 adet 7.65 mm üzerinde ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca, bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 6 adet fişek, 1 adet 9.19 mm Springfield Armory marka tabanca ve bu tabancaya takılı şarjör içerisinde 9 adet fişek, 3 adet hassas terazi ve birçok uyuşturucu madde bulundu.