ABD Başkanı Trump kabinesini ilk kez topladı, Elon Musk da katıldı

DOGE ekibinin bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmayı amaçladığını vurgulayan Musk, "Ülke olarak 2 trilyon dolarlık açığı sürdüremeyiz." dedi.

Musk, "Şu anda sadece ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Savunma Bakanlığına çok para harcadık ama faize bir trilyon dolardan fazla para harcıyoruz. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek." diye konuştu.