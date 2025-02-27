ABD Başkanı Trump kabinesini ilk kez topladı, Elon Musk da katıldı
ABD Başkanı Trump, ikinci döneminin ilk kabine toplantısını düzenledi. Tüm kabine üyelerinin ilk kez bir araya geldiği toplantıya Trump'ın yakın müttefiki ve Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Elon Musk da katıldı
ABD Başkanı Donald Trump, 4 yıl sonra geri döndüğü Beyaz Saray'da ikinci döneminin ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi.
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısına tüm kabine üyelerinin yanı sıra yakın müttefiki Hükümet Verimliliği Departmanından (DOGE) sorumlu olan ABD'li milyarder Elon Musk da katıldı.
Üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yapalım (Make America Great Again)" sloganının kısaltması olan MAGA yazılı bir şapka takan ve "Teknik Destek" yazılı bir tişört giyen Musk'ın Trump ile kabine üyelerinin oturduğu masanın dışında yer aldığı görüldü.
Toplantıda Trump'ın söz verdiği Musk, DOGE'nin çalışmalarını anlattı.
DOGE ekibinin bütçe açığının giderilmesine yardımcı olmayı amaçladığını vurgulayan Musk, "Ülke olarak 2 trilyon dolarlık açığı sürdüremeyiz." dedi.
Musk, "Şu anda sadece ulusal borcun faizi bile Savunma Bakanlığı harcamalarını aşıyor. Savunma Bakanlığına çok para harcadık ama faize bir trilyon dolardan fazla para harcıyoruz. Böyle devam ederse ülke fiilen iflas edecek." diye konuştu.