MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 4 bölgemizde yerel ve kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUSA DİKKAT
Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu
MANİSA: 28, Az bulutlu ve açık
MUĞLA: 25, Az bulutlu ve açık
ADANA: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ANTALYA: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
BURDUR: 24, Parçalı bulutlu
HATAY: 28, Parçalı bulutlu
ÇANKIRI: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı bulutlu
KONYA: 22, Parçalı bulutlu
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor
DÜZCE: 23, Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor
KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor
ZONGULDAK: 20, Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor
AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 20, Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 18, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 25, Az bulutlu açık
DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu
MARDİN: 24, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 25, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı