Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!

        MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün 4 bölgemizde yerel ve kuvvetli yağış bekleniyor. Sıcaklıkların, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 07:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SİS VE PUSA DİKKAT

        Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

        REKLAM

        SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık

        REKLAM

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 28, Az bulutlu ve açık

        MUĞLA: 25, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        ANTALYA: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        BURDUR: 24, Parçalı bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı bulutlu

        ÇANKIRI: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        REKLAM

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı bulutlu

        KONYA: 22, Parçalı bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

        DÜZCE: 23, Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

        KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

        ZONGULDAK: 20, Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

        REKLAM

        AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 20, Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        REKLAM

        VAN: 18, Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP: 25, Az bulutlu açık

        DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu

        MARDİN: 24, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 25, Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        #hava durumu istanbul
        #hava durumu son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        SPK'dan 21 kişi hakkında suç duyurusu
        MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!
        MGM'den yerel yağış uyarısı! 4 bölgede sağanak!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Almanya'da eski istihbarat şefi tutuklandı
        Almanya'da eski istihbarat şefi tutuklandı
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        İspanya'da sembol isim hayatını kaybetti
        "Hayata döndük"
        "Hayata döndük"
        Ücretlerde rekabet baskısı artıyor
        Ücretlerde rekabet baskısı artıyor
        Sosyal medyayı neden kapattığını açıkladı
        Sosyal medyayı neden kapattığını açıkladı
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Ronaldo'dan Messi'ye mesaj!
        Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den
        Dünyanın en iyi 3. şehri Türkiye'den
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        G.Saray'da sakatlarda son durum ne?
        Soner Olgun'dan kötü haber
        Soner Olgun'dan kötü haber
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        "Osimhen Galatasaray'dan ayrılmalı demedim"
        Kaya çifti adliyede
        Kaya çifti adliyede
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Sokakta yürüyen eşini sırtından bıçakladı
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak!
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        ABD'nin en az 81 hava aracı kayboldu veya hasar gördü
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!
        Avrupa Süper Kupa'da şampiyon F.Bahçe!