Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce ve Zonguldak dışında Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Sivas, Kayseri, Mardin, Antalya, Ardahan çevreleri, Yozgat'ın doğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SİS VE PUSA DİKKAT

Gece ve sabah ilk saatlerde Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.

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SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL: 21, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 26, Az bulutlu ve açık

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KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 22, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 25, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 26, Parçalı ve az bulutlu

MANİSA: 28, Az bulutlu ve açık

MUĞLA: 25, Az bulutlu ve açık

ADANA: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ANTALYA: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BURDUR: 24, Parçalı bulutlu

HATAY: 28, Parçalı bulutlu

ÇANKIRI: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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ESKİŞEHİR: 23, Parçalı bulutlu

KONYA: 22, Parçalı bulutlu

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

DÜZCE: 23, Parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

KASTAMONU: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

ZONGULDAK: 20, Parçalı bulutlu geçecek. İç kesimlerinde gece ve sabah ilk saatlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor

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AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 24, Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 20, Parçalı bulutlu, aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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VAN: 18, Parçalı bulutlu

GAZİANTEP: 25, Az bulutlu açık

DİYARBAKIR: 25, Parçalı bulutlu

MARDİN: 24, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 25, Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA: 26, Parçalı bulutlu , yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı