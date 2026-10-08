Cem Yılmaz: Hayata döndük
Cem Yılmaz ve Ozan Güven, Levent'te görüntülendi. Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili "Hallettik, hayata döndük" derken, baston sorularını yanıtsız bıraktı
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; komedyen Cem Yılmaz ve oyuncu Ozan Güven, önceki gün Levent'teki bir berberden çıkarken görüntülendi.
Uzun bir aradan sonra yan yana objektiflere yansıyan ikiliden Ozan Güven, muhabirlerin sorularını "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık" diyerek yanıtladı. Güven, "Berberde bu ikili ne sohbet etti?" sorusuna ise "Kıldan tüyden şeyler" şeklinde esprili bir karşılık verdi.
"SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK"
29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde anjiyo olarak sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, muhabirlerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Komedyen, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" diyerek güldü.
"BEN KAÇTIM"
Yaşadığı sağlık sorununun ardından geçtiğimiz ay bastonla görüntülenen 53 yaşındaki oyuncu, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtsız bırakarak "Hadi, ben kaçtım" dedi ve aracına bindi.
Öte yandan Cem Yılmaz, çekimleri tamamlanan ve 'G.O.R.A.' filminin dizi uyarlaması olan 'GORA 4 GORA'daki rol arkadaşlarıyla geçtiğimiz saatlerde bir araya geldi.
Bu buluşmayı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yılmaz, paylaşımına "Kalp damar grubu 2'inci geleneksel yemeği" notunu düştü.