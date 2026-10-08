Cem Yılmaz: Hayata döndük

Uzun bir aradan sonra yan yana objektiflere yansıyan ikiliden Ozan Güven, muhabirlerin sorularını "İyiyiz, çok iyiyiz. Berberden çıktık" diyerek yanıtladı. Güven, "Berberde bu ikili ne sohbet etti?" sorusuna ise "Kıldan tüyden şeyler" şeklinde esprili bir karşılık verdi.