Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir aşama olarak görülen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın "Silah bırakın" çağrısının DEM Parti heyetinin bugünkü İmralı ziyaretinin ardından açıklanması bekleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, video mesajın mevzuata uygun olmadığını söyleyerek yazılı yapılacağını belirtti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da "Öcalan çok önemli şeyler söyleyecek. Devletin ezberlerini bozacak" dedi.

DEM Parti heyeti bugün İmralı'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek. Görüşmenin ardından DEM Parti heyetinin İstanbul'da Öcalan'ın mesajlarını açıklaması bekleniyor.

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DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDECEK

Adalet Bakanlığı, DEM Parti heyetinin 3'üncü kez İmralı'yı ziyaret etmesine onay verdi. İmralı heyeti, bugün PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

Adalet Bakanlığı tarafından DEM Parti heyetinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü kez görüşmesi onaylandı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, 27 Şubat'ta Öcalan'ı ziyaret etmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, heyete onay çıktığı belirtilerek, "Heyetimize onay çıktığı bilgisi doğru. Heyet ve Ahmet Türk 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek için İmralı'ya gidecektir" denildi.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA: YAZILI OLACAK

Adalet Bakanı Yılmaz, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü video vasıtasıyla açıklama yapmasına ilişkin "Hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil" dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti heyetinin İmralı süreciyle ilgili açıklama yaptı. Tunç, heyetin, daha önce iki kez İmralı'ya gittiğini hatırlatarak, heyetin üçüncü görüşmesiyle ilgili, "Heyetteki DEM Partililer, yarın bir görüşme gerçekleştirecekler. Tabii o görüşmeden sonra açıklamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin bir gelişme olabilir" dedi.

"MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın video vasıtasıyla açıklama yapmasının mevzuata uygun olmadığını söyleyen Yılmaz, "Hükümlülerin cezaevlerinde nasıl görüşecekleri, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri, yakınlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımız da belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla görüşmesiyle ilgili mevzuatımız buna uygun değil. Bu çerçevede tabii Sayın Bahçeli'nin grup konuşmasında başlatmış olduğu önemli bir çalışma var. Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrıya yönelik, Sayın Bahçeli'nin bu konuşmasından sonraki iradesi ortada ve başlayan bir çalışma var. Tüm hedef burada terörsüz bir Türkiye, terörün tamamen sonlandırılması. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendini feshetmesi, tüm hedef bu. Türkiye Yüzyılı'na girerken huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması noktasında büyük bir çaba söz konusu. Bu çabanın tabii terörün sonlandırılmasıyla gerçekleşmesi çok önemli ülkemiz açısından" diye konuştu.