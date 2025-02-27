Haluk Levent: 'Gazze Trump'a izin verilmeyecek

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Haluk Levent İstanbullu sevenleriyle bir araya geldi. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Levent, yeni şarkılarının yolda olduğunu müjdeledi. Ayrıca yakında çıkacak olan 'Ben Haluk' filmi hakkında da konuşan Levent, bu proje için 6 kilo verdiğini söyledi.

Haluk Levent ayrıca 2004'teki 12 saatlik rekor konserinin hikâyesi beyazperdeye taşınacak olan filmin 'Yollarda Vururum Seni' adını değiştirdiklerini ve 'Ben Haluk' olarak güncellediklerini ifade etti.

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"BEN ZATEN GENCİM"

Ünlü şarkıcı, gazetecilerin, "Gençliğinizi kim oynayacak?" sorusuna esprili bir yanıt vererek, "Ne genci ya, ben zaten gencim. Kendimi ben oynayacağım" dedi.

Haluk Levent, 20 yıl önceki halini ise makyajla canlandıracağını söyledi. Şarkıcı, "Haluk Levent'i sizden başka kim oynayabilir? Kendinize yakıştırdığınız bir karakter var mı?" sorusuna ise "Etkili bir şekilde var: Ahbap Başkanı Haluk Levent" diyerek güldü.

Haluk Levent ardından "Bambaşka bir film olacak, bu filmde beni, benim oynamam gerekiyor. Yaşanmışlıklarla beraber" diyerek filmin kendisi için önemini vurguladı.

"İNSANLIK BUNA İZİN VERMEYECEK"

Öte yandan önümüzdeki günlerde İstanbul'da vereceği konserin gelirini Gazze'ye bağışlayacağını duyuran Haluk Levent, Birleşmiş Milletler'in de bu bağışa destek verdiğini belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye dair planlarını ifade ettiği yapay zekâ videosuna tepki gösteren Levent; "Dansözler, küçük çocuklar, arkada pizza yiyen Elon Musk... Hiç mi acımıyorlar? İçleri hiç mi sızlamıyor? Orayı Gazze Trump yapmaya çalışacaklar ama insanlık buna izin vermeyecek" diyerek tepki gösterdi.