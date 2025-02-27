İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
Kadın cinayetleri kabusu bu kez İstanbul'un göbeğinde Şişli'de yaşandı. İlçede İzzet Alver adlı cani, sevgilisi Seher Güzide'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu
Giriş: 27.02.2025 - 10:32 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:34
Şişli Ergenekon Mahallesi'nde İzzet Alver (30) sevgilisi Seher Güzide (45)'yi sokak ortasında silahla öldürdükten sonra kendi kafasına sıktı.
DHA'nın haberine göre olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alver ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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