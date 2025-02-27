İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde, Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğunu tespit ettiği şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI DHA'daki habere göre şüphelinin, genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirlendi. Görevliler, alt geçit ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı.

TIRNAK ARASINA GİREN DNA'DAN KİMLİK TESPİTİ Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde şüphelinin, kadınlara saldırarak darp etmeye çalıştığı, darp sırasında tırnak aralarına giren şüphelinin deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı ve zanlı saptandı. REKLAM

KENDİNİ KAMUFLE EDİYORDU Şüphelinin kendini kamufle etmek amacıyla bere ve palto giyerek kendini gizlemeye çalıştığı belirlendi.