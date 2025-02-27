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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir sapığı: 5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı | Son dakika haberleri

        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!

        İstanbul Ataşehir'de, alt geçidi kullanan kadınlara yönelik cinsel saldırıda bulunan Musa İlker Yazıcılar, dün evine yapılan operasyonla yakalanmıştı. 2020-2025 yılları arasında 14 tecavüz ve cinsel saldırıda bulunan zanlının, bir mağdurenin tırnak arasında kalan DNA örneğinden saptandığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 27.02.2025 - 09:31
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        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Barbaros Mahallesi'nde, Tuzcuoğlu Köprüsü alt geçidinde kadınlara cinsel saldırıda bulunduğunu tespit ettiği şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

        POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

        DHA'daki habere göre şüphelinin, genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirlendi. Görevliler, alt geçit ve çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri ve izleme çalışmaları başlattı.

        TIRNAK ARASINA GİREN DNA'DAN KİMLİK TESPİTİ

        Olay yerine yakın bir noktada bulunan otobüs durağına gidiş ve geliş istikametinde şüphelinin, kadınlara saldırarak darp etmeye çalıştığı, darp sırasında tırnak aralarına giren şüphelinin deri örnekleri, ilgili görevlilerce DNA incelemesine alındı ve zanlı saptandı.

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        KENDİNİ KAMUFLE EDİYORDU

        Şüphelinin kendini kamufle etmek amacıyla bere ve palto giyerek kendini gizlemeye çalıştığı belirlendi.

        ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI

        18 Şubat'ta saat 11.20 sıralarında şüphelinin güvenlik tedbirleri alındığı noktadan koşarak uzaklaştığı ve park halindeki bir araca bindiği görüldü. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen Musa İlker Yazıcılar, takibe alındı.

        AYNI GÜN YİNE TACİZDE BULUNDU

        Şüphelinin aynı gün Pendik Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi'nde bulunan bir otobüs durağında bekleyen kadına yönelik tacizde bulunduğu, kadının olay yerinde bağırmasından sonra şüphelinin aracına binip kaçtığı görüldü.

        SON 5 YILDA 14 CİNSEL SALDIRI KAYDI

        Yapılan çalışmalar sonucunda Musa İlker Yazıcılar evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramalarda kendini gizlemek amacıyla kullandığı kıyafetler ele geçirildi. 2020 ile 2025 yılları arasında 'Cinsel saldırı' suçundan 14 kaydı olduğu öğrenilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Ataşehir sapığı yakalandı!
        Ataşehir sapığı yakalandı!
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