Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ataşehir sapığı yakalandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ataşehir sapığı yakalandı! 'Cinsel saldırı'dan 14 suç kaydı vardı!

        İstanbul Ataşehir'de, birçok cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen M.İ.Y, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli M.İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:24 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ataşehir sapığı yakalandı!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        İHA'daki habere göre güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        'CİNSEL SALDIRI'DAN 14 KAYDI VARDI

        Genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirtilen M.İ.Y.'nin, 'cinsel saldırı'dan 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ataşehir sapığı
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        İzmir'de dehşet! Kahvenin önünde babasını öldürdü!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İkisi de kanser hastasıydı... Ayrılmışlardı... Aynı evde can verdiler!
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        Trump duyurdu: "Altın kart satacağız"
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        İllerin milletvekili sayıları belli oldu
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Böcek ama çok anlamlı... Adı: Neslihanae
        Sahte sigorta can yakar
        Sahte sigorta can yakar
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        Ev temizliğinde doğru bilinen yanlışlar!
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto
        İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı protesto