Ataşehir sapığı yakalandı! 'Cinsel saldırı'dan 14 suç kaydı vardı!
İstanbul Ataşehir'de, birçok cinsel taciz ve tecavüz olayına karıştığı belirlenen M.İ.Y, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli M.İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi
İstanbul'da, Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
İHA'daki habere göre güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla M.İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'CİNSEL SALDIRI'DAN 14 KAYDI VARDI
Genellikle işe gidiş ve dönüş saatlerinde alt geçitten geçen kadınları hedef aldığı belirtilen M.İ.Y.'nin, 'cinsel saldırı'dan 14 suç kaydının olduğu öğrenildi.