Trump: Ukrayna NATO'ya katılmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü. Starmer, Trump'a Kral Charles'ın mektubunu iletti.

Basın toplantısı öncesi, gazetecilerle buluşan ikili, Ukrayna konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Ukrayna'nın kaybedilen topraklarını geri almaya çalışacaklarını belirtirken "Ukrayna NATO'ya üye olmayacak." şeklinde konuştu.

Starmer ise, üzerinde konuşulan barış anlaşmasının, kalıcı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

TRUMP: ZELENSKİY CUMA GÜNÜ GELİYOR

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti bir kez daha teyit etti. Trump, kıymetli madenlere ilişkin anlaşmanın Ukrayna için bir dayanak olacağına dikkat çekerken, barış gücünden önce bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunun altını çizerek "Henüz bir anlaşma yok." dedi.

Trump ayrıca, Zelenskiy'e şu an diktatör deyip demeyeceğine ilişkin soruya ise "Bunu dedim mi? Bunu dediğime inanamıyorum." şeklinde yanıt verdi.

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Trump, barış anlaşmasının sağlanması hâlinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir daha Ukrayna'yı işgale kalkışmayacağını düşündüğünü ifade ederek "Bence, Putin sözünde duracak." şeklinde konuştu.

ÇİN'E YÜZDE 10 EK GÜMRÜK VERGİSİ

ABD Başkanı Trump, daha önce Çin'e yönelik yüzde 10 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik bir karar almıştı. Trump, bu kararını gözden geçirdiğini ve yüzde 10 daha ek vergi getirileceğini bildirdi.

Trump, gün içinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çin'in ABD'ye giren uyuşturucudan sorumlu olduğunu belirtmiş ve bu konuda yeterli adım atılmadığını belirtmişti.