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        Haberler Gündem Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller... - Güncel haberler

        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...

        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.02.2025 - 20:06 Güncelleme: 27.02.2025 - 20:26
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        Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği iller...
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        Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına almaya başlayan kar yağışı nedeniyle bazı önlemlere de gidildi. İşte eğitime ara verilen iller...

        ORDU

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yoğun kar birikintisi ve buzlanma olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Gürgentepe ilçesinin tamamındaki okullarda, Akkuş ilçesindeki Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağı ifade edildi.

        Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında, ayrıca temel, orta ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için de eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

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        Gürgentepe ilçesinin genelinde, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde ise sadece eğitim yapılmayacak okullardaki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        RİZE

        Rize'nin dört ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı ile soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle Güneysu, Hemşin, Çamlıhemşin ve Kalkandere ilçelerinde yarın eğitim öğretim yapılamayacak.

        Pazar, Çayeli, Fındıklı, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde ise taşımalı eğitime yarın ara verilecek.

        Öte yandan İkizdere ilçesindeki Çağrankaya Büyük Yayla'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi AFAD koordinesindeki ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı.

        SİNOP

        Sinop'ta, buzlanma nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime yarın verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelindeki soğuk havanın etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, bu kapsamda, kar yağışı sonrası oluşan buzlanmadan dolayı Gerze, Ayancık, Dikmen, Erfelek ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitime 28 Şubat Cuma günü ara verildiği bildirildi.

        ARTVİN

        Artvin kent merkezi ile Murgul ilçesinde yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının sona erdiği ancak buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada, tedbir amacıyla öğrenci ve vatandaşların güveliği için il merkezi ile Murgul'daki tüm, diğer ilçelerde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #kar tatili
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