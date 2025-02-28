Arda Güler kararını verdi!

"OYNAMAK İSTEYENLER ÇALIŞMALI VE ÖĞRENMELİ"

Real Madrid'in dünyanın en iyi takımı olduğunu, en üst düzey futbolculara sahip olduğunu, rekabetin en üst düzeyde olduğunu ve herkesin bunu bildiğini aktaran Ancelotti, "Ben oynadığı zaman futbolcuyu mutlu görmek istiyorum. Oynamak istemeleri normal ve oynamak isteyenler çalışmalı, öğrenmeli. Ama ben onunla (Arda Güler) kısa bir zaman geçiriyorum. Başkalarıyla daha uzun süre birlikte. Ve onların benimle aynı fikirde olup olmadıklarını bilmiyorum. Oynaması, hazır olması, çalışması için benimle aynı görüşteler mi bilmiyorum. Bu iletişim eksikliği." demişti.