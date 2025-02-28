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        Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu korumaya alındı

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir araç içinde sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 2 maymun yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 11:42 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:42
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        Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu korumaya alındı
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        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir araç içinde sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 2 maymun yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor.

        Gümrük muhafaza ekiplerince, ülkeye Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen bir araçta yapılan aramada, özel bölmede 2 makak maymunu yavrusu tespit edildi.

        Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine maymun yavruları Şanlıurfa'ya getirildi.

        Merkezde sağlık kontrolünden geçirilen 2 aylık maymun yavruları, burada bakıma ve korumaya alındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, AA muhabirine, maymun yavrularının ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenirken Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurları tarafından tespit edildiğini söyledi.

        İki aylık olan maymun yavrularının sağlık durumlarının olumsuz etkilenmemesi için hızlı bir şekilde Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiğini belirten Cezayiroğlu, "Ele geçirilen bu hayvanların tedavileri uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Tedavileri tamamlandıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecektir." dedi.

        - Muz, elma, armutla besleniyorlar

        Cezayiroğlu, hayvanların merkezde özenle bakıldığını ve onların muz, elma, armut gibi meyvelerle beslediklerini aktararak, beslenmesi yasak olan hayvan türlerinin doğal ortamlarından koparılmamaları gerektiğini söyledi.

        Öte yandan, araç sürücüsü İ.B'ye 60 bin 187 lira idari para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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