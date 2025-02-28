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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak; bölgelerin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğuda, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 07:24 Güncelleme: 28.02.2025 - 07:24
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        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR

        Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞA DİKKAT

        Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 8, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

        İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

        BURSA: 16, Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu

        EDİRNE: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

        KIRKLARELİ: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

        A.KARAHİSAR: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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        DENİZLİ: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        MANİSA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        ADANA: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

        HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        KONYA: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

        SİVAS: 3, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        BOLU: 10, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

        ZONGULDAK: 9, Çok bulutlu

        SİNOP: 12, Çok bulutlu

        SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN: 7, Parçalı ve çok bulutlu

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        ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu

        VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu

        DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu

        GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu

        SİİRT: 9, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu

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