Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 5 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak; bölgelerin iç ve yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğuda, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞA DİKKAT
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 8, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İSTANBUL: 12, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İZMİR: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ: 13, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BURSA: 16, Çok bulutlu, öğleden sonra yağmurlu
EDİRNE: 14, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ: 12, Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
A.KARAHİSAR: 6, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DENİZLİ: 14, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA: 16, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADANA: 16, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY: 14, Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 10, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KONYA: 9, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
SİVAS: 3, Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
BOLU: 10, Sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK: 9, Çok bulutlu
SİNOP: 12, Çok bulutlu
SAMSUN: 9, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 10, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 8, Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN: 7, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: -2, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 8, Parçalı ve çok bulutlu
VAN: 0, Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 13, Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT: 9, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu