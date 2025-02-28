Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KAR BEKLENİYOR Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KARADENİZ VE DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞA DİKKAT Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. REKLAM

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.