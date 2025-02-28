Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na Okan Buruk itirazı!

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasındaki derbi sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen ve 1 maç ceza alan Okan Buruk için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

Tahkim Kurulu cezada indirime giderse Okan Buruk, pazar günü oynanacak Kasımpaşa mücadelesinde saha kenarında olacak.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Okan Buruk, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada kendisine verilen cezaya tepki göstermişti. Buruk, "Bir maç sonrası röportajından dolayı PFDK'ya sevk edildim. Bir maç da ceza verdiler. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğim için bir maçlık ceza verdiler. Tahkime gideceğiz. Bu röportajda cezaya neden olacak hiçbir şey yoktu ama bir maçlık ceza geldi. Oradaki insanların kararına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağım." ifadelerini kullanmıştı.