Mourinho'nun cezası Avrupa basınında: Sert yaptırım!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verilen 4 maçlık ceza Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Avrupa'nın önde gelen gazeteleri, Portekizli teknik adama verilen cezada, "Maymun gibi zıpladılar" ifadesini öne çıkardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisinin ardından sergilediği davranışlar ve sarf ettiği sözler nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 4 maç ceza aldı. Mourinho'nun aldığı ceza, Avrupa basınında da gündem oldu. İşte Avrupa basınının Mourinho'nun cezasına verdiği ilk tepkiler...
MARCA (İSPANYA):
Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" sözü cezasını buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü 40 bin euro para cezası ödeyecek ve 4 maç cezası alacak.
LE FIGARO (FRANSA):
"Galatasaray yedek kulübesi maymun gibi zıpladı" diyen Mourinho, fırtınalı derbinin ardından dört maç ceza aldı. Federasyon bu ifadelerin "spor ahlakına aykırı" olduğunu belirtti.
MIRROR (İNGİLTERE):
Jose Mourinho, 'ırkçılık' tartışmasına yol açan 'hakaret' içeren açıklaması nedeniyle ağır bir ceza aldı. Fenerbahçe çalıştırıcısı 4 maç men ve 35 bin sterlin para cezasına çarptırıldı.
RAI NEWS (İTALYA):
Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrası eski Roma teknik direktörü Mourinho'ya 4 maç ceza. Önümüzdeki saatlerde başka gelişmeler de yaşanabilir çünkü Fenerbahçe muhtemelen itiraz edecek. Bu iş burada bitecek gibi gözükmüyor.
SCOTTISH SUN (İSKOÇYA):
Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşmasına bir hafta kala Jose Mourinho, büyük bir yasağa maruz kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Portekizli teknik direktöre sert çıktı ve 4 maç ceza verdi.
SPORTSCHAU (ALMANYA):
Jose Mourinho, İstanbul derbisindeki skandalın ardından men cezası aldı. Türkiye Futbol Federasyonu Portekizli teknik adama 4 maç men cezası verdi.
LA NACION (PORTEKİZ):
Mourinho'ya Türkiye'de sert yaptırım: Men ve para cezası. Fenerbahçe teknik direktörüne dört maç men cezası ve 42 bin 500 euro para cezası verildi.
TERRA (BREZİLYA):
Jose Mourinho, kariyerinde tartışma yaratmaya devam ediyor, bu kez de Türkiye'de... Türk futbolundaki hakemlik standardını ve derbi maçtaki rakip davranışlarını eleştiren ünlü Portekizli teknik adam cezalara maruz kaldı.
SPORT EXPRESS (RUSYA):
Mourinho, Galatasaray'a yönelik yorumları nedeniyle 4 maç ceza aldı. Böylece deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin Antalyaspor, Samsunspor ve Bodrum karşılaşmalarını kaçıracak.
SDNA (YUNANİSTAN):
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mourinho'ya ağır ceza. Didier Drogba'nın desteği belki de kendisini daha büyük bir darbeden kurtardı, yoksa kurtarmadı mı?