Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
ÇUKUROVA'DAN DÜNYAYA
(Meral Saklıyan)
Yazı dünyasının merkezine doğup büyüdüğü Çukurova’yı yerleştirip halk hikâyelerinden destanlara çeşitli damarlardan beslenen ulu edebiyat çınarı Yaşar Kemal, İnce Memed, Demirciler Çarşısı Cinayeti, Yılanı Öldürseler, Sarı Sıcak gibi birçok unutulmaz eseri okura miras bırakmıştır. Toplumsal meselelere duyarlılığını hem yazı düzeyinde hem de eylemleriyle gösteren, gerektiğinde ağır bedeller ödeyen Yaşar Kemal’in hikâyesini, aynı merkezden beslenen hemşehrisi Meral Saklıyan anlatıyor. Öyküleriyle ve anlatılarıyla tanıdığımız Meral Saklıyan’ın kaleme aldığı Yaşar Kemal: “Çukurova’dan Dünyaya”, yazarın hem farklı dönemlerdeki edebi üslubunu soruşturuyor, hem de tüm hayat hikâyesini gözler önüne seriyor, yirminci yüzyılın en büyük yazarlarından birinin hayatına ve yazınına mercek tutuyor.
MICKEY 7
(Edward Ashton)
Parazit’in Oscar ödüllü yönetmeni Bong Joon-ho’nun, Robert Pattinson’ın başrolünde yer aldığı heyecanla beklenen Mickey 17 filmine ilham kaynağı olan Mickey 7 İthaki Yayınları'ndan çıktı. Mickey 7, bir “Harcanabilir”di: Buz gezegeni Niflheim’ı kolonileştirmek için gönderilen keşif ekibinin harcanabilir bir çalışanı. Eğer bir görev çok tehlikeliyse ona Mickey gidiyordu çünkü her öldüğünde, hafızasının büyük kısmını koruyarak yeni bir bedenle tekrar üretiliyordu. Altıncı ölümünün ardından Mickey 7, iş sözleşmesinin şartlarını ve neden bu iş pozisyonunun boş kaldığını çok iyi anlamıştı. Oldukça rutin bir keşif görevinde Mickey 7 kaybolunca “yine” öldüğü varsayılmıştı... Nasıl olduysa, kısa süre sonra insanlığın hayatta kalması Mickey 7’ye bağlı hâle gelecekti. Tabii, eğer sonsuza dek ölmekten kurtulabilirse.
TYLL
(Daniel Kehlmann)
Alman fabl geleneğinin gerçek mirasçılarından biri olan Daniel Kehlmann, Tyll romanıyla okurla buluşuyor. Günün birinde ölmemeye karar veren esrarengiz jonglör Tyll, 17. yüzyılın başında küçük bir köyde bir değirmencinin oğlu olarak doğar. Bir sihirbaz ve dünya araştırmacısı olan babası, çok geçmeden kiliseyle anlaşmazlığa düşer. Tyll kaçar, fırıncının kızı Nele ona eşlik eder. Din savaşlarının yerle yeksan ettiği ülkede yaptıkları yolculukta birçok insanla tanışırlar: Genç bilimadamı ve yazar Martin von Wolkenstein, cellat Tilman ve jonglör Pirmin, konuşan eşek Origen, kraliyet mensubu Elisabeth ve beceriksizliğiyle bir zamanlar savaşı tetikleyen Bohemyalı Frederick, Almanca şiir yazmak gibi tuhaf bir hedefin peşinde koşan Doktor Paul Fleming, Cizvit Tesimond ve dünyevi bilge Athanasius Kircher. Tüm bu karakterlerin kaderleri Otuz Yıl Savaşları'nın destanı olan zamansal bir doku oluşturmaktadır.
HAMAM
(Prof. Dr. Nurhan Atasoy)
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy’un 7 yıllık titiz araştırmalarıyla hazırlanan “Hamam” kitabı, Osmanlı’dan günümüze uzanan suyun, arınmanın ve hamam kültürünün hikâyesini anlatırken, Osmanlı döneminin en kuvvetli kadınlarından birinin adını taşıyan Hürrem Sultan Hamamı’nın tarihini, Mimar Sinan’ın ustalığını ve Osmanlı hamam geleneğinin Avrupa’ya yayılışını kapsamlı bir şekilde ele alarak okuyucuyu geçmişin sıcak ve mistik hamam kültürüne davet ediyor. Masa Yayınları'ndan çıkan kitap, yalnızca tarihi ve kültürel bir araştırma değil, aynı zamanda hamam mimarisi ve estetiği açısından da önemli bir kaynak niteliğinde. Arşiv belgeleri, Osmanlı dönemine ait illüstrasyonlar, müzelerden temin edilen özel fotoğraflar ve hamam kültürüne dair geniş bir literatür taramasıyla desteklenen eser, okuyuculara benzersiz bir tarih yolculuğu sunuyor.
YOL AŞKI
(Rebecca Solnit)
İster doğada, ister kentin içinde, ister bir hac yolculuğunda isterse bir protesto yürüyüşünde olsun, yürümek ne anlama gelir? Yürümenin tarihini irdeleyen Rebecca Solnit, onlarca ilgi çekici hikâyeyi buluşturarak insanlığın en temel ve etkileyici eylemlerinden birine yeni bir bakış açısı getiriyor. Yürümenin keyif verdiği kadar siyasi, estetik ve sosyal anlamlar da taşıdığını savunan Solnit, Antik Yunan filozoflarından Romantik dönem şairlerine, sürrealistlerin gezintilerinden dağcıların tırmanışlarına dek gündelik ve sıradışı eylemleriyle kültürümüzü şekillendiren yürüyüşçülere odaklanıyor. Minotor Kitap'tan çıkan gğlenceli olduğu kadar sorgulatan Yol Aşkı yürüyüşçülerin izlediği tarihi, siyasi ve felsefi yolları yeniden keşfetmemizin kapılarını açıyor.
İLK TÜRK KADIN HEKİM SAFİYE ALİ
(Suat Çağlayan)
Türkiye’nin ilk kadın hekimi Safiye Ali’nin mücadelelerle dolu hayatını konu alan Suat Çağlayan’ın biyografik romanınıİnkılâp Kitabevi tarafından okurlarla buluşturuldu. Roman Üsküdar’dan Würzburg’a uzanan eğitim ve doktorluk macerasını kronolojik bir anlatımla sunarken, II. Abdülhamid dönemi, Balkan Savaşları ve Kurtuluş Mücadelesi gibi önemli tarihsel olayları da mercek altına alıyor. Üsküdar Amerikan Kız Koleji’nin ve buradan mezun olan Halide Edip gibi kadınların kurgunun merkezine yerleştiği bu kitapta, Safiye Ali’nin yolunun kesiştiği önemli isimler de bulunuyor. Eski milletvekili ve Kültür Bakanı Suat Çağlayan, bu eserinde kadınların doktor olabilme hakkına yönelik engelin nasıl aşıldığını, Safiye Ali’nin hayatı etrafında aktarıyor.
TARİHİN SAVUNUSU
(Richard Evans)
VakıfBank Kültür Yayınları, “Tarihin Savunusu” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Richard Evans’ın kaleme aldığı Uygur Kocabaşoğlu’nun dilimize çevirdiği bu çalışma, tarih disiplininin bir savunusu. Geçmiş kültürleri, yaşam biçimlerini, olgu ve olayları anlamamız ya da onlarla anlamlı bir irtibat kurmamız konusundaki şüphelerin yoğun olduğu bir çağda Evans, “Tarihin Savunusu”nda nüktedan üslubu, 20. yüzyıl tarihçiliğinin önde gelen tarih metinlerine referanslar veren yoğun çalışmasıyla, içeriği ve tarzıyla tarih yazımında bir modern klasiğe imza atıyor. Kitap, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren postmodernist eleştirinin hedefinde olan “tarihçilik” kavramını irdeliyor.
BASKETBOL (VE DİĞER ŞEYLER)
(Shea Serrano)
Basketbol tutkunları için heyecan verici bir okuma deneyimi sunan New York Times’ın Çok Satan Kitabı "Basketbol (Ve Diğer Şeyler)," okuyla buluştu. Shea Serrano, The Kitap'tan çıkan bu kitapta her bölümde farklı bir basketbol sorusuna yanıt vererek okuyucularını düşündürmeye ve eğlendirmeye hazırlanıyor. Serrano, Michael Jordan'ın en iyi versiyonundan, Kobe Bryant’ın kariyerinin zirve dönemine kadar birçok kışkırtıcı soruyu ele alıyor. Detaylı istatistiklerle desteklenen argümanları, basketbol dünyasının derinliklerine inmenizi sağlarken, eğlenceli ve hayali senaryolarla da okuma keyfini arttırıyor. Basketbolun efsanelerini ve mitolojisini tartışan bu eser, hem eğlenceli hem de bilgilendirici içerikleriyle her basketbolseverin kitaplığında bulunması gereken bir yapıt.
ZAMANI TANRI YAŞAR
(Seyfettin Araç)
“Kent Şiirleri", "Sevgili Yalnızlık" ve "Unutulmuş Topraklar" gibi eserleriyle tanına yazar Seyfettin Araç'ın altı roman kahramanını altı farklı anlatıcı olarak okuyucuya sunduğu Zamanı Tanrı Yaşar kitabı Kırmızı Yayınları etiketiyle okurlarla buluştu. Kapadokya'nın şiirsel atmosferinden Fransız Riviera’sına uzanan bir aşk yolculuğunu anlatan kitap gerçek karakterlerden, gerçek olaylardan esinleniyor. Yazar, kendine özgü üslubu ve derinlikli anlatımıylayine bir gerçek aşk hikayesini okurlara anlatıyor. Eser, önümüzdeki aylarda Fransızca ve İngilizce çevirileriyle de okuyucularla buluşacak.
BİRBİRİNİN İYİLİĞİNİ İSTEMEK VE BİRBİRİNE KÖTÜLÜK ETMEK: TARTIŞMANIN FELESEFESİ
(Maxime Rovere)
Maxime Rovere, Kolektif Kitap'tan çıkan Birbirinin İyiliğini İstemek ve Birbirine Kötülük Etmek: Tartışmanın Felsefesi’nde insan ilişkilerini sarsan çatışmaların doğasını didik didik ediyor; tartışmanın tuzaklarını bertaraf ederken bir yandan da karşı koyulmaz çekiciliğine kucak açıyor. İlişkilerin sahnesine felsefeyi yerleştiren bu kitap, keskin bir farkındalık sunuyor: “Hiçbir acı kaçınılmaz değildir, hiçbir acı boşa çekilmez.” Belki de bizi inciten bizzat sözler değil, açtıkları gedikler, bizi en yakınımızdakileri ve kendi iç dünyamızı keşfetmeye zorlayan derin yarıklardır. Ama asıl mesele, bu boşlukları nasıl dolduracağımızı öğrenmekte yatıyor. Rovere’nin bu eseri tutkularımız, hatalarımız ve ideallerimiz üzerine sarsıcı bir değerlendirme.
AZİZ
(Yavuz Ekinci)
Yavuz Ekinci, yeni romanı Aziz'de hırslı bir koleksiyonerin sanata olan saplantısını irdeliyor, bu uğurda insan hayatı ile sanat eserinin nasıl bir ikilem içinde değerlendirildiğini ele alıyor. Kitabın başkahramanı Aziz Mirzade, büyük bir keşif olarak gördüğü ressam Timur'un kayıp eserlerinin izini sürerken sanat eseri niteliğindeki üç dövmenin peşine düşüyor ve sınırlarını her anlamda zorlayacak kararlarla baş başa kalıyor. Gitgide absürde yaklaşan grotesk bir atmosferde sınırların ne kadar zorlanabileceğinin hikâyesi Aziz, Everest Yayınları'ndan çıktı.
HEIDI
(Johanna Spyri)
Johanna Spyri’nin kalplere dokunan klasiği Heidi’yle Alpler’in eteklerinde, umudun ve sevginin izini sürüyoruz. Dedesiyle dağlarda yaşayan Heidi, basit ama sevgi dolu hayatıyla kalpleri ısıtıyor, dostluğu ve iyiliğiyle çevresindekilerin yaşamlarını değiştiriyor. Şehirden dağlara uzanan bu yolculuk, doğanın ve insan ruhunun birbirine nasıl dokunduğunu gösteriyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra Alpler’de yaşayan dedesinin yanına taşınır küçük Heidi. Doğanın büyüleyici güzelliğiyle tanıştığı yeni bir hayata adım atar, çoban Peter’le arkadaş olur, çevresindekilere neşe saçar. Ancak Heidi’nin bu huzurlu düzeni, büyükşehre götürülmesiyle altüst olur. Yuvasına duyduğu özlemle mücadele ederken, hasta bir kız olan Clara’ya umut aşılamak için bir yol bulmaya çalışır.