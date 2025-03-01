Dünya şokta: Trump-Zelenskiy tartışması nasıl yankılandı?

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya geldiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dünyanın gözünün önünde tartıştı.

Beyaz Saray'da tarihi tartışma Haberi Görüntüle

Trump ve Başkan Yardımcısı Vance'in Zelenskiy'i 'barış istememek', 'III. Dünya Savaşı aramak' ve 'ABD'ye teşekkür etmeyip minnettar olmamakla' suçlamasının ardından Zelenskiy, nadir element anlaşmasına imza atmadan Beyaz Saray'dan ayrıldı.

Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrıldı Haberi Görüntüle

Modern dönemin en büyük diplomatik skandallarından biri olarak değerlendirilen tartışmanın ardından birçok Avrupa ülkesi Zelenskiy'e destek mesajı yayımladı.

Almanya: Ukrayna Almanya'ya güvenebilir

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, "Hiç kimse barışı Ukrayna vatandaşlarından daha fazla isteyemez! Bu nedenle kalıcı ve adil bir barışa giden yolu birlikte arıyoruz. Ukrayna Almanya'ya ve Avrupa'ya güvenebilir." dedi.

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Scholz, Trump-Zelenskiy krizinin ardından Almanya Federal Genel Seçimleri'ni kazanan ve hükümet kurma görevini üstlenen CDU lideri Merz'i arayarak durumu değerlendirdi.

Merz de, Zelenskiy'e destek vererek şunları söyledi: "Bu korkunç savaşta saldırgan ile kurbanı asla birbirine karıştırmamalıyız."

Fransa: Mücadele edenlere saygı göstermeliyiz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise şunları söyledi:

"Rusya saldırgan, Ukrayna ise saldırılan halk. Bence üç yıl önce Ukrayna'ya yardım etmekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık ve bunu yapmaya devam etmeliyiz.

Bizler, yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupalılar, Kanadalılar, Japonlar ve diğerleri; yardım eden herkese teşekkür etmeli ve başından beri mücadele edenlere saygı göstermeliyiz. Çünkü onlar onurları, bağımsızlıkları, çocukları ve Avrupa'nın güvenliği için savaşıyorlar. Bunlar basit şeyler ama böyle zamanlarda hatırlamakta fayda var, hepsi bu."

Kanada: Ukrayna'nın yanındayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Rusya Ukrayna'yı yasadışı ve haksız bir şekilde işgal etti. Üç yıl boyunca Ukraynalılar cesaret ve dirençle mücadele ettiler. Demokrasi, özgürlük ve egemenlik için verdikleri mücadele hepimiz için önemli bir mücadeledir. Kanada, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılmasında Ukrayna ve Ukraynalıların yanında olmaya devam edecektir." açıklamasını yaptı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Batı'daki her bölünme hepimizi zayıflatır ve medeniyetimizin çöküşünü görmek isteyenlerin işine yarar. Bölünmenin kimseye faydası olmayacaktır. İhtiyaç duyulan şey, ABD, Avrupa devletleri ve müttefikleri arasında, son yıllarda birlikte savunduğumuz Ukrayna'dan başlayarak günümüzün büyük sınamalarıyla ve gelecekte yüzleşmek zorunda kalacağımız sınamalarla nasıl başa çıkacağımızı açık yüreklilikle konuşmak üzere acilen bir zirve düzenlemektir. İtalya'nın önümüzdeki saatlerde ortaklarına sunmayı planladığı teklif budur." ifadesini kullandı.