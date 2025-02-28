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        Haberler Dünya Zelenskiy Beyaz Saray'da | Dış Haberler

        Volodimir Zelenskiy ile Donald Trump bir araya geldi

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İkilinin, kıymetli madenler anlaşmasını imzalaması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 19:26 Güncelleme: 28.02.2025 - 19:52
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        Zelenskiy Beyaz Saray'da
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        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, kıymetli madenler anlaşmasını imzalamak üzere bir araya geldi.

        Trump, Zelenskiy'i Beyaz Saray'ın kapısında karşılarken, Zelenskiy'nin giyimine dikkat çekerek "Bugün tam takım giyinip kuşanmış." dedi.

        Trump daha sonra Volodimir Zelenskiy ile gazetecilere verdiği demeçte "Ukrayna ile âdil bir anlaşmaya varacağız. Putin ile de konuştum, Rusya ile iyi görüşmelerimiz var." şeklinde konuştu.

        Trump ayrıca "Ukrayna çatışmaya dönmeyecek." dedi.

        Zelenskiy ise anlaşmanın Ukrayna için ileri bir adım olmasını umduğunu belirtirken "ABD'nin neler yapmaya hazır olduğunu görüşmek isterim." dedi. Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin kesilmeyeceğini düşündüğünü belirtti.

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