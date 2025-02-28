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        Haberler Dünya Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var | Dış Haberler

        Avrupa Birliği: Özgür dünyanın yeni bir lidere ihtiyacı var

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen gerilimli tartışmanın ardından önemli bir açıklamada bulundu. Kallas "Yeni bir lidere ihtiyaç var." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 23:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 23:41
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        Avrupa Birliği: Yeni bir lidere ihtiyaç var
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        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında geçen sert tartışmanın ardından X hesabı üzerinden açıklama yaptı.

        Kallas, Ukrayna'nın yanında olduklarını belirterek "Ukrayna Avrupa'dır!" dedi.

        Kallas, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik desteğini artıracağını ifade ederek "Desteğimizi artıracağız ve böylelikle saldırgan tarafa karşı koyabilecekler." dedi.

        Trump'ın Zelenskiy'e yönelik tavrının ardından liderlik konusunda çağrıda bulunan Kallas "Bugün açıkça belli olmuştur ki özgür dünya yeni bir lidere ihtiyaç duyuyor. Bu zorluğu göğüslemek biz Avrupalılara düşecek." dedi.

        Kallas'ın yanı sıra Almanya, Polonya, Fransa ve Çekya da Ukrayna'ya olan desteklerini teyit etti.

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