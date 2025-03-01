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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı! - Beşiktaş Haberleri

        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı!

        Beşiktaş Kulübü'nün 2024 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantıda Beşiktaş Eski Başkanı Hasan Arat'ın da kulüpten ihraç edilmesi gündemde

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.03.2025 - 10:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:39
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        CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu
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        Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapılan toplantı saat 10.30'da başladı.

        Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları açıklanacak.

        HASAN ARAT İÇİN "KESİN İHRAÇ" DİLEKÇESİ

        Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.

        Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

        HASAN ARAT KATILMIYOR

        Hasan Arat'ın, gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

        TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

        Beşiktaş'ta daha önce 22 Şubat'ta yapılması planlanan divan kurulu toplantısı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamda, "22 Şubat Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu’nda gerçekleştirileceğini ilan ettiğimiz 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantımız, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak söz konusu tarihte hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle Divan Başkanlığımız tarafından aynı yerde ve aynı saatte yapılmak üzere 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

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