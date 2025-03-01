CANLI | Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı başladı!

Beşiktaş Kulübünün 2024 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor. ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu'nda yapılan toplantı saat 10.30'da başladı.

Toplantıda divan başkanlık kurulu faaliyetleri, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulu çalışmaları açıklanacak.

Beşiktaş'ta bazı kongre üyeler, kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Kesin ihracı" yönünde dilekçe yazdı ve bu dilekçeleri yönetim kuruluna gönderdi.

Beşiktaş Yönetimi, yazılan dilekçeleri bekletmeden doğrudan Disiplin Kurulu'na gönderdi.

HASAN ARAT KATILMIYOR

Hasan Arat'ın, gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.

TOPLANTI ERTELENMİŞTİ

Beşiktaş'ta daha önce 22 Şubat'ta yapılması planlanan divan kurulu toplantısı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamda, "22 Şubat Cumartesi günü saat 10.30’dan itibaren ICEC İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-Rumeli Salonu’nda gerçekleştirileceğini ilan ettiğimiz 2024 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantımız, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan uyarılar dikkate alınarak söz konusu tarihte hava şartlarının elverişsiz olmasının beklenmesi sebebiyle Divan Başkanlığımız tarafından aynı yerde ve aynı saatte yapılmak üzere 1 Mart 2025 Cumartesi gününe ertelenmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.